شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تنضم لمعجبى تايلور سويفت وتهنئها على إعادة تسجيل Love Story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجرت النجمة العالمية تايلور سويفت منذ أيام، مفاجأة ضخمة لمتابعيها وجمهورها في جميع أنحاء العالم، وهي إعادة تسجيلها لأغنية Love Story التي أصدرتها عام 2008 ضمن أغانى ألبومها الجديد المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وسرعان ما استقبلت سويفت الكثير من التهنئات ومن ضمنهم النجمة العالمية سيلينا جوميز التي تربطها علاقة قوية بتايلور سويفت، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "فخورة جداً بك، كما هو الحال دائماً".

سويفت وجوميز التقتا لأول مرة عام 2008، بعد وقت قصير من إطلاق سويفت ألبومها الموسيقي Fearless، اثناء مواعدتهما لأعضاء Jonas Brothers.