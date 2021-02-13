فن ومشاهير

سيلينا جوميز تنضم لمعجبى تايلور سويفت وتهنئها على إعادة تسجيل Love Story

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تنضم لمعجبى تايلور سويفت وتهنئها على إعادة تسجيل Love Story والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجرت النجمة العالمية تايلور سويفت منذ أيام، مفاجأة ضخمة لمتابعيها وجمهورها في جميع أنحاء العالم، وهي إعادة تسجيلها لأغنية Love Story التي أصدرتها عام 2008 ضمن أغانى ألبومها الجديد المقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وسرعان ما استقبلت سويفت الكثير من التهنئات ومن ضمنهم النجمة العالمية سيلينا جوميز التي تربطها علاقة قوية بتايلور سويفت، حيث نشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، وكتبت "فخورة جداً بك، كما هو الحال دائماً".

39233578-9256005-image-a-2_1613182104481

 

سويفت وجوميز التقتا لأول مرة عام 2008، بعد وقت قصير من إطلاق سويفت ألبومها الموسيقي Fearless، اثناء مواعدتهما لأعضاء Jonas Brothers.

39234290-9256005-image-a-18_1613185217532

 

 

وسيطرت سويفت، على صدارة قائمة " Billboard 200 "فى يناير الماضي، وذلك بألبومها الغنائى "Evermore " لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، و هو الألبوم الذى حصد سلسلة مبهرة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى و الغناء حول العالم .

وحسب التقارير المتداولة فقد حصل الألبوم على 56000 وحدة ألبوم مكافئة فى الولايات المتحدة الأمريكية فى الأسبوع الأول من شهر يناير (بانخفاض 22%)، وذلك وفقا لبيانات MRC.

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا