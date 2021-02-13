شكرا لقرائتكم خبر عن "يامستعجل فراقى" لـ محمد ثروت تقترب من مليون ونصف مشاهدة فى يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أغنية "يامستعجل فراقى" الذى طرحها المطرب محمد ثروت من يومين حوالى مليون ونصف مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، ويتولى ابنه أحمد ثروت، إنتاج وإخراج الكليب، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع محمد رحيم، وإخراج أحمد ثروت، والأغنية بمثابة عودة قوية للمطرب محمد ثروت بعد فترة غياب كبيرة عن الساحة الغنائية .



محمد ثروت

وتقول كلمات الأغنية : اتكتب سطر النهاية للأسف مانتش معايا، للأبد فعلا كفاية عليك كدة و كفاية جرح وآه، الأمل ان انت تتغير ضعيف و الوضع ده بقى شئ سخيف، وانا ايه جابرني لكل ده حب انتهى وأنا شكوتي لله، يا مستعجل فراقي انا مبقتش باقي ولا عمرك تلاقي من بعدي ناس غاليين، انا اللي يودعوني هما الي بيخسروني و مبتبكيش عيوني على ناس ولا فارقين .

وكشف محمد ثروت أن أغنية "يا مستعجل فراقي" تعد أول بشائر ألبومه الجديد، الذي قرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات متقطعة خلال العام الجاري، أول ألبوم رسمي بعد سنوات طويلة منذ آخر ألبوماته "من طول ما بفكر فيك".



محمد ثروت

محمد ثروت ممثل ومطرب وملحن، يمتد مشواره الفني لبدايات السبعينات، حفر اسمه في مسامع جمهوره المصري بأشهر أغنياته "حكتب جواب" و"ورق الشجر"، بجانب أغنياته الدينية، ولمسته الخاصة في أغاني الأطفال والأعمال الوطنية، ولقبه الجمهور بصوت مصر، كما لحن له كبار الملحنين من الزمن الجميل، وعلى رأسهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي منير مراد ومحمد سلطان وحلمي بكر وعمار الشريعي.