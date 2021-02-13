شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة بقى لونها بمبى..جميلة عوض تسترجع ذكريات الطفولة بصورة نادرة مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة جميلة عوض، ذكرياتها مع الطفولة من خلال صورة مع والدتها الفنانة راندا، حيث نشرت صورة لهما معاً من خلال حسابها على موقع انستجرام، واكتفت بالتعليق عليها من خلال التعبير عن حبها لتلك الصورة، والتى بدا أنه تم التقاطها أثناء إجراء حوار صحفى مع والدتها التى عبرت عن حبها لابنتها جميلة وقتها ووجودها فى حياتها بتصريح مكتوب على الصورة قالت فيه : "الحياة بقى لونها بمبى مع جميلة".



جميلة عوض طفلة مع والدتها

من ناحية أخرى انتهى فريق عمل فيلم "عروستى" للنجم أحمد حاتم والفنانة جميلة عوض، من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل، وتضمنت المشاهد حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حاتم، وباقى فريق العمل، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج الأيام الحالية استعدادًا للعرض فى السينمات، ولم تحدد الجهة المنتجة للفيلم موعد نهائى لطرحه حتى الآن.

جدير بالذكر أن آخر أعمال جميلة عوض هو حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا" الذى تم عرضه على قناة DMC العام الماضى، وشاركها البطولة نجلاء بدر وأحمد خالد صالح وخالد أنور وفراس سعيد وباسم مغنية وإخراج مريم أحمدى.

كما بدأت الفنانة جميلة عوض تصوير مشاهدها في مسلسل "حرب أهلية"، بفيلا في مدينة الشيخ زايد، حيث تشارك فى بطولة المسلسل أمام الفنانة يسرا، ومن المقرر عرضه فى موسم رمضان 2021، و"حرب أهلية" اسم مؤقت للمسلسل، على أن يتم تغييره لاحقا، حيث يدور العمل فى إطار من الإثارة والتشويق، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل.