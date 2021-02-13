شكرا لقرائتكم خبر عن نجمات لبنان تهنئن أحلام بعيد ميلادها:"دوام التألق يا ملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت نجمات لبنان، النجمة أحلام بمناسبة عيد ميلادها التي تحتفل به اليوم، حيث أنها من مواليد 13 فبراير عام 1968، حيث كتبت النجمة إليسا، قائلة:" كل سنة وإنتي الحب والفرح والنجاح وين ما كنتي. أطيب قلب وأحلى صديقة بحبك من كل قلبي وان شاء لله ما تشوفي إلا كل خير و صحة ونجاح".



إليسا

وقالت النجمة سيرين عبد النور: "كل سنة وانتي بخير وصحة ونجاح كل الحب الك بعيدك وبعيد الحب الله يحميكي ويخليلك عائلتك وجمهورك"، فيما هنأتها ماجى بو غصن، قائلة: "ينعاد عليكى أم فاهد بالصحة والخير ودوام التألق يا غالية بحبك".



سيرين عبد النور



ماجى بو غصن

وكتبت نجوى كرم، قائلة:" عقبال المية يا ملكة ان شاء الله إيامك نجاح بتلبقلك الحياة لأنك مليانة فرح".



نجوى كرم

وغردت نادين نجيم، قائلة:" لأختي وحبيبة قلبي والقلب الطيب كل سنة وانتي بخير حبيبتى بتمنا لك سنة سعيدة والصحة وراحة البال ويكون النجاح رفيقك عالطول يارب".



نادين نسيب نجيم

وطرحت أحلام ألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر أحد التطبيقات الأيام الماضية، وأغنية "فدوة عيونك" من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، ويتضمن الألبوم عدة أغاني، من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".

ويتضمن ألبوم أحلام كلمات 18 شاعراً، وألحان 11 ملحناً، وتوزيعات 11 موزعاً موسيقياً، على رأسهم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم أما الملحنين، يتضمن الألبوم الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي وعبد الرحمن العثمان، وناصر الصالح، وعبد الله البدر، ونواف عبد الله أما الموزعين، جاء أبرزهم خالد عز وهشام السكران وسيروس، ومشاري اليتيم.