بعد زواجها من معز مسعود.. حلا شيحة ترد على "اعتزالها التمثيل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صرحت الفنانة المصرية حلا شيحة، لأول مرة بعد زواجها من الداعية والمنتج معز مسعود، وردت على شائعات اعتزالها التمثيل.

وقالت حلا، لمجلة "سيدتي": "أشكر كل من شاركني فرحتي بحفل زفافي وأرسل لي رسالة تهنئة، كما أتمنى السعادة لكل من يريدها ويسعى وراءها".



وردت حلا، على مزاعم اعتزالها التمثيل بعد زواجها من معز مسعود قائلة إنها "لن تعتزل التمثيل، كما أنها تستعد لبطولات سينمائية وكذلك درامية ستشارك فيها قريبا، ستشهد انطلاقة جديدة لها في بطولة أعمال فنية ستكون علامة في مشوارها الفني".

واختتمت حلا شيحة تصريحاتها عن مشاركة زوجها معز مسعود في عمل فني سيتولى إنتاجه، مضيفة أن "كل شيء وارد، ولكن دعنا لا نستبق الأحداث".

واحتفلت الفنانة حلا شيحة بزفافها على معز مسعود، الإثنين الماضي، داخل أحد الفنادق النيلية، واقتصر الحضور على أسرتي العروسين ولم يتم توجيه أي دعوات لأصدقائهما، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جائحة كورونا من منع التجمعات في المناسبات الاجتماعية.

ونشرت حلا شيحة عبر خاصية "ستوري أنستقرام" الآية الكريمة التي تتحدث عن الزواج: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"، وأرفقتها بعبارة "جمعة مباركة".

كما نشرت قبل أيام صورة من حفل عقد القران قائلة: "لحظة خاصة جدا لنا"، وصورة ثانية أرفقتها بتعليق: "اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت أشارككم لحظات فرحتنا".