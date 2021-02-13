شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تعلن عن حملها بكليب يجمعها مع زوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة ديانا كرزون، أحدث أغنيتها " هو مين"، أمس الجمعة على قناتها على اليوتيوب، وظهرت في الفيديو كليب مع زوجها الإعلامي معاذ العمري وتضمن مشاهد رومانسية عديدة جمعت ديانا بزوجها من حفل الزفاف، إضافة إلى لقطات من شهر العسل ومناسبات جمعتهما، كما أعلنت عن حملها بطريقة مميزة في آخر الفيديو من خلال صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل، والأغنية "هو مين"، من كلمات عمر ساري، الحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى.

واحتفلت ديانا كرزون، بزواجها من الإعلامى معاذ العمري في شهر سبتمبر الماضى، ووقتها نشرت ديانا صورة من حفل الزفاف وكتبت: "بسم الله وعلى بركة الله حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللى بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين..احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيد".

وفى وقت سابق شاركت النجمة الأردنية ديانا كرزون، فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن، ونشرت صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدى ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردنى للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".

وكانت قد انضمت المطربة الأردنية ديانا كرزون، إلى الحملة التى أطلقتها وزارة الثقافة الأردنية "عَلَمُنا عَالٍ"، التى تهدف إلى رفع الأعلام الأردنية فوق كل البيوت والمبانى، احتفاءً بالذكرى الرابعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.