شكرا لقرائتكم خبر عن غنت أمام محمد عبدالوهاب.. أميرة أبوزيد تشارك حمو بيكا مهرجان "قلبى مات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في مفاجأة شاركت المطربة أميرة أبوزيد نجمة برنامج "ذا فويس" المطرب حمو بيكا في مهرجان " قلبي مات " كلمات حودة مانللى ، وألحان وتوزيع مصطفى السيسى وحقق حتي الآن حوالي 125 ألف مشاهدة خلال يوم علي موقع اليوتيوب .



أميرة ابوزيد تتجه لغناء المهرجانات

أميرة أبوزيد مطربة تتمتع بصوت قوي فقد بدأت مع سليم سحاب في دار الاوبرا وشاركت في ستوديو الفن مع سيمون أسمر في نسخته المصرية وحصلت علي الميدالية الذهبية، كما غنت أمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وهي في سن 11 عاما مع فرقة المايسترو حمادة النادى وغنت "محلاها عيشة الفلاح" وسلمت علي موسيقار الأجيال وقال لها: "انتي المفروض تكوني ملكة مش أميرة" .

أميرة أبوزيد قالت لليوم السابع حول اتجاهها لغناء المهرجانات: حبيت اعمل حاجة جديدة بها مفاجأة مجنونة، وحمو بيكا محبوب وله جمهور كبير بيسمعه وكتير من أصدقائي "اتخضوا" واتبسطوا في نفس الوقت.