شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تحتفل بخطوبة ابنتها سلمى وتعلق: عقبال عندكم يا حبايب..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة بدرية طلبة، بقراءة فاتحة، ابنتها سلمى، ونشرت عبر حسابها الشخصى على موقع "انستجرام"، فيديو يوثق قراءة الفاتحة التي تمت بحضور أفراد من العائلتين في منزل العروس، وعلقت بدرية على الفيديو: "عقبال عندكم يا حبايب قراية فاتحة بنتي سلمى".

بدرية طلبة



من الحفل

وانتهت بدرية طلبة مؤخرًا، من تصوير مشاهدها في فيلم "تماسيح النيل"، والفيلم بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسى وهنادي مهنا وكريم عفيفي و محمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.



صورة من الحفل

وتشارك الفنانة بدرية طلبة فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، الذى يكتبه عمرو محمود ياسين، ويخرجه مصطفى فكرى.

وجاءت القائمة النهائية لأبطال مسلسل "اللى ملوش كبير" كالتالى: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، محمود حافظ، خالد الصاوى، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب.