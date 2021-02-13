شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تعيد تصوير أغنيتها Heartbeat بعد 15 عاما من طرحها.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت النجمة العالمية باريس هيلتون، إعادة تصوير أغنيتها الشهيرة Heartbeat التي طرحتها عام 2006، مع صديقها كارتر ريوم، لتظهر اللحظات الرومانسية الخاصة بها والتي تعيشها حاليا مع صديقها الحالي.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية، أكدت النجمة صاحبة الـ 39، انها ستعرض الاغنية الجديد يوم عيد الحب لمشاركة متابعيها تفاصيل علاقتها الرومانسية مع المؤلف ورجل الأعمال كارتر ريوم.

وفى تصريحات نقلتها الصحيفة البريطانية، أكدت هيلتون، على انها وقت طرح الأغنية عام 2006، لم تكن تعرف حتي ما هو الحب.

وكانت باريس هيلتون، قد احتفلت منذ عدة أيام، بعيد ميلاد صديقها كارتر ريوم، على طريقتها الخاصة التى تحمل الروح الرومانسية الحالمة، وفاجأت باريس هيلتون البالغة من العمر 39 عاما متابعيها بمقطع فيديو قصير من داخل قصرها وهى تقدم لكارتر هدية عيد ميلاده وهى عبارة عن لوجه عملاقه على الجدار مرسوم بها كارتر بينما يقبل رأس باريس هيلتون التى تجمعهما قصة حب قوية .