شكرا لقرائتكم خبر عن بن أفليك يحتفل بالفالانتاين مع ابنه بعد انفصاله عن آنا دى أرماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن انفصال بن افليك خلال الأيام الماضية عن صديقته الممثلة الكوبية آنا دى ارماس دفعه إلى الاحتفال بالفالانتين مع أبنائه من زوجته السابقة الممثلة جينيفر جارنر، مثلما ذكر تقرير نشره موقع الديلى ميل، الذى أوضح أن "بن أفليك" الذى عاش أيام مميزة في حياته على صعيد الحب مع "دى أرماس" بات حالياً وحيداً منذ الانفصال.



بن افليك مع ابنه

وبالتالي فضل ألا يمر عليه الفالنتاين وحده، وإنما مع ابنه صامويل حيث اصطحبه خلال رحلة مميزة استقل فيها افليك الموتوسيكل الخاص به في حين ركب ابنه دراجة عادية، ورصدتهما عدسات مصورى الباباراتزى أثناء سباقهما معاً في لوس انجلوس.



بن افليك وابنه

وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت شائعات كثيرة تفيد بانفصال الثنائي بن افليك ودى ارماس بدون أى تداعيات مسبقة وهو ما أثار الكثير من الشكوك حولهما، ليؤكد الثنائي فيما بعد صحة تلك الشائعات بانفصالهما ليكونا أول العلاقات المنتهية لنجوم هوليوود عام 2021.

ووفقا لـ"ديلى ميل" - كشف أحد المطلعين أن سبب الانفصال هو أن "آنا" لا تريد أن تكون مرتبطة بلوس أنجلوس، بينما يحب بن أفليك أن يكون مقيمًا بالقرب من أطفاله فيوليت، 15 عاما، سيرافينا، 12 عاما وصموئيل، 8 أعوام.