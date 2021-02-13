شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى فى ضيافة أبطال مسرحية "صباحية مباركة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الفنان محمد هنيدى، عرض مسرحية "صباحية مباركة"، للفنان علي ربيع، والفنان أوس أوس، وهى مسرحية من إخراج الفنان القدير أشرف عبد الباقي، ونشر عدد من أبطال المسرحية صورهم مع محمد هنيدى، معبرين عن سعادتهم بتواجده في العرض.



سليمان عيد..



حسام داغر

شارك الفنان سليمان عيد عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع الفنانين الكبارة محمد هنيدى وأشرف عبد الباقى، وعلق عليها: "شرفنا النهاردة في مسرحية صباحية مباركة صديقى محمد هنيدى".



هنيدى واشرف عبد الباقى

كما شارك الفنان طاهر أبو ليلة، عبر حسابه على إنستجرام، صورة له مع الفنان محمد هنيدى، وعلق عليها:" حبيبي وحبيب الملايين الفنان محمد هنيدي.. ليا الشرف أني قابلته وطبعًا باين عليا.. من أفهيهاته مش قادر أمسك نفسي"، كذلك نشر الفنان حسام داغر، صورة له مع محمد هنيدى، وعلق عليها:" حبيبيى واخويا نورنى انهارده في مسرحية صباحية مباركة .. احلى يوم في الدنيا".

المسرحية تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وهى التجربة التى يخوض النجم أشرف عبد الباقى بها المسرح بعد إعلان انتهاء عروض "مسرح مصر"، حيث استعان بعلى ربيع وأوس أوس لبطولة المسرحية بمشاركة عدد من المواهب التى يقدمهم فى مسرحيته "جريما فى المعادى".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريبغنائى دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.