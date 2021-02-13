شكرا لقرائتكم خبر عن مى كساب مع رانيا يوسف وشيكو وماجد وميرنا فى كواليس "اللعبة 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة مى كساب، عن صورة جماعية تضم أبطال عمل مسلسل "اللعبة"، بعد الانتهاء من تصوير الجزء الثانى من المسلسل، الذى يعرض حاليًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، منهم شيكو وهشام ماجد وميرنا وجميل ورانيا يوسف وأوتاكا وغيرهم.



كواليس اللعبة

ونشرت مى، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أجمد لعيبة فى مصر.. صباحكم خير ورزق وستر وحب ورضا وسعادة، اللعبة 2.. ليفيل الوحش".





وانتهى أبطال مسلسل "اللعبة 2" من التصوير، حيث واصل فريق العمل التصوير يوميًا تزامنًا مع عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، ومن المقرر عرض العمل فى موسم شهر رمضان المقبل.

وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد، ويذكر أن مسلسل "اللعبة" عرض الجزء الأول منه فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه.

مسلسل "اللعبة"، كان عرض الجزء الأول فى موسم رمضان الماضى على شاشة إحدى الفضائيات العربية، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وقرر الصناع تقديم الجزء الثانى، والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، محمد ثروت، أحمد فتحى، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهم فى الموسم الثانى، من تأليف فادى أبوالسعود، أحمد سعد والى، إخراج معتز التونى.