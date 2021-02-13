شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عازف موسيقى الجاز ميلفورد جريفز عن عمر يناهز 79 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى عازف موسيقى الجاز الأمريكى الشهير ميلفورد جريفز عن عمر يناهز 79 عاما، وقد تصدر خبر وفاته المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها "إم ان أى"، وقد اشارت التقارير إلى أن وفاة النجم الشهير جاءت بسبب قصور فى القلب بسبب الاحتقان "congestive heart failure"، وكان النجم الراحل ميلفورد جريفز كان يعانى من "amyloid cardiomyopathy" أى اعتلال عضلة القلب الأميلويد منذ عام 2018، عندما تم تشخيص حالته ومنحه ستة أشهر للعيش فقط.

ولد جريفز فى 20 أغسطس 1941، وبدأ فى تعلم آلات الإيقاع فى سن مبكرة ، وفى فترة الستينيات، كان عضوا مؤسسا فى New York Art Quartet ، وهى فرقة موسيقى الجاز المؤثرة التى تضم أيضا عازف الساكسفون جون تشيكاى وعازف الترومبون روزويل رود وعازف الجيتار لويس ووريل.

وقد درس النجم الشهير الموسيقى الهندية والآسيوية والأفريقية على نطاق واسع وكان معروفا بدمج عناصر من الثلاثة فى المعزوفات المنفردة التى يقدمها على الطبلة.