شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي تشارك في فيلم "تسعة تسعة" مع المخرج عادل أديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة هالة صدقي في بطولة الفيلم السينمائي " تسعة تسعة " تأليف أمين جمال وإخراج عادل أديب الذي يعكف على تسكين الأدوار الرئيسية من نجوم الصف الاول من مصر والسعودية ولبنان وسوف يتم الإعلان عن مفاجأة قريبا بتوقيع ممثل أمريكي من نجوم هوليوود ليشارك في العمل، أما عن الأدوار الرئيسية فقد تم التوقيع مع النجم السعودي عبد المجيد الرهيدي احد اهم النجوم السعوديين على الساحة في الاعوام الاخيرة والذي درس التمثيل والاخراج في مصر وشارك في العديد من الاعمال السينمائية والدرامية والمسرحية في مصر والسعودية ويقدم حاليا برنامج تليفزيوني تفاعلي شهير على التليفزيون السعودي وينتجه المنتج أحمد عصام .

أحداث الفيلم تدور في اطار كوميدي اجتماعي، ومضمون الفيلم يبرز جماليات القيم والعادات الاصيلة في الاسرة العربية وحميمية وتماسك أفرادها من خلال حبكة درامية مميزة.