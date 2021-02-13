شكرا لقرائتكم خبر عن أيقونة للجمال.. معجبو رجاء الجداوى يحولون صورها القديمة من الأبيض والأسود للألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم رحيلها فى مطلع شهر يوليو الماضى، لكن تظل النجمة والفنانة الراحلة رجاء الجداوى، مصدر الإلهام والحب للآخرين من جمهورها ومحبوها خاصة من الشباب الطموح والمعجب بمسيرتها سواء فى الفن أو فى عروض الأزياء، ومن ضمن هذه الفئة إحدى المهتمين بالعمل على تعديل الصور.



رجاء الجداوى

وأعاد حساب باسم "mennaeditx"، على إنستجرام، تلوين صور للفنانة الراحلة تم التقاطها فى بداية مشوارها فى عالم الفن، وكانت صورًا باللون الأبيض والأسود، وكانت تخفى الكثير من الجمال والتفاصيل، وبعد تلوينها أظهرت هذا الجمال، حيث قالوا عنها: "تخيلوا إن الصور دى كانت بالأبيض وأسود وأنا لونتها، كانت الصور الأبيض والأسود مدارية الكثير من جمال مدام رجاء الجداوى، الله يرحمها، ياريت أى حد يشوف البوست يدعيلها ️تخليدًا لجمالها".





وأضاف الحساب: "هى وهبت عمرها للفن وإسعادنا، لازم كنا نعملها حاجة ودى أقل حاجة منى، أنى أخلى الصور الأبيض والأسود ألوان، ربنا يرحمك يا مدام رجاء، ويسكنك فسيح جناته يا رب".





وفى وقت سابق، كشفت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عن صورة نادرة لوالدتها بصحبة زوجها، ظهرت فيها أثناء ركوبها الخيل، وهى الصورة التى نشرتها ابنة الفنانة الراحلة قبل يومين من الاحتفالات بعيد الحب، ودوماً ما تتطرق أميرة خلال حديثها عن والديها إلى علاقتهما المميزة طوال حياتهما لسنوات طويلة وحتى بعد وفاة والدها الذى لم يقلل من الحب الكبير لوالدتها له.





كانت أميرة مختار ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، شاركت متابعيها قبل أيام برسالة بخط يد والدتها الراحلة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها الذى يتزامن مع نهاية الشهر الماضى، وكتبت قائلة: "عيد ميلاد نور عينى وقلبى وروحى ابنتى الغالية أميرة يارب تحفظها وتبارك فيها وتبعد عنها كل شر وكل أذى وتسعدها وحقق لها كل أحلامها وأمانيها فى نفسها وفى بنتها"، كما نشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة نادرة تجمع أميرة فى مرحلة الطفولة مع والدها ووالدتها.





كما سبق وحرصت أميرة، خلال الشهر الماضى أيضًا، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل كابتن حسن مختار، بنشر مجموعة من الصور على حساب "إنستجرام" الذى يحمل اسم رجاء الجداوى، وتديره أميرة بعد رحيل والدتها.

ونشرت أميرة مجموعة من الصور النادرة لوالدها والدتها، وكتبت فى تعليقها عليها: "كل سنة وأنت فى قلب كل اللى بيحبوك.. ويارب تكونوا مع بعض ربنا يرحمكم ويغفر لكما"، كما نشرت أميرة مجموعة من الصور النادرة لوالدها والدتها، وكتبت فى تعليقها عليها: "كل سنة وأنت فى قلب كل اللى بيحبوك.. ويارب تكونوا مع بعض ربنا يرحمكم ويغفر لكما".