طاهر أبو ليلة عن لقائه بهنيدي: "ليا الشرف إني قابلته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجه الفنان طاهر أبو ليلة رسالة إلى الفنان محمد هنيدي، عقب لقائه به مؤخرا.

ونشر "طاهر" الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "حبيبي وحبيب الملايين.. نورنا الفنان محمد هنيدي، وليا الشرف إني قابلته، وطبعا باين عليا من افيهاته، مش قادر أمسك نفسي".

يذكر أن الفنان طاهر أبو ليلة يشارك حاليا بمسرحية "صباحية مباركة"بطولة: أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، أحمد سلطان، نيفين التوني، ملك ياسر، نيللي محمود، محمد مغاوري، محمد منصور، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقي.