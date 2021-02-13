محمود عبدالمغني يحتفل بعيد الحب مع زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

شارك الفنان محمود عبدالمغني، متابعيه عبر السوشيال ميديا، احتفاله بعيد الحب مع زوجته.

ونشر عبدالمغني صورة له بصحبة زوجته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق : "الحب مش محتاج عيد ولا يوم في السنة عشان نعبر عنه للناس اللي بنحبهم.. بس بما إنه اتعمل، فكل سنة وكل ثانية وانتي طيبة يا زوجتي وشريكتي وأم أولادي.. ربنا يديمك في حياتنا ويديم بينا المودة".

يذكر أن، الفنان محمود عبدالمغني يشارك بمسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تخوض بطولته الفنانة هنا الزاهد التي تقدم خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حكاية في 5 حلقات، ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، ومن بين هذه الحكايات: "سحر وشعوذة"، "9 خطوات لقلب الرجل"، "الجريمة لا تفيد" و"المتخصصة".