انطلاق تصوير فيلم "آل هارون" في القاهرة خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال المنتج حسني محمود منتج فيلم "آل هارون" إنه من المقرر البدء في تصوير المشاهد الأولى من الفيلم خلال أيام بالقاهرة، لافتا أنه قد تم تحديد أماكن التصوير الداخلية والخارجية المقرر تصوير الأحداث بها.

وأضاف المنتج حسني محمود أن التحضيرات النهائية لـ"آل هارون" تسير على قدم وساق، وأن شركة مومنت برودكشن المنتجة للفيلم قامت بضم نخبة كبيرة من الفنانين.

وأوضح أن التحضير للفيلم استغرق ما يقرب من شهر ونصف، مؤكدا أن هناك جلسات عمل يومية لوضع التفاصيل النهائية للفيلم استعدادا لبدء التصوير.

فيلم "آل هارون" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية .

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفني، ويشارك في بطولة العمل كل من الفنان منذر رياحنة، عبير صبري، أحمد وفيق، إيهاب فهمي، محمد عز، أحمد عبدالله محمود، أمير صلاح الدين، هاجر الشرنوبي.