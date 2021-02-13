لقاء سويدان للشرنوبي عن حفله بعيد الحب: "دايما مكسر الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

هنأت الفنانة لقاء سويدان، الفنان محمد الشرنوبي على حفلته التي أحياها على مسرح الزمالك بمناسبة عيد الحب.

ونشرت لقاء صورة لها معه بصحبة زوجته، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك محمد الشرنوبي.. نجاح حفلة عيد الحب على مسرح الزمالك.. دايما مكسر الدنيا يا حبيبي.. مبسوطة بيك وليك جدا ".

يذكر أن الفنان محمد الشرنوبي، أحيا حفلا غنائيا مع جمهوره بعيد الحب، مساء أمس الجمعة على مسرح الزمالك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وبدأ" الشرنوبي" الحفل بأغنيته "حتة من الخيال"، وقدّم مجموعة من أبرز أغانيه والتي منها: "عادي وبراحتك، مفيش داعي، صبح الصباح، النفسية، قلبي ارتاح، خلاني بعدت، زي الفصول الأربعة، بقوي قلبي، البنت اللي بتحلم بيها".