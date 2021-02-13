منى زكي تدعم “ضعاف البصر”: حاولوا رؤية العالم بعيون الآخرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انضمت الفنانة منى زكي لدعم حملة “شوف بعيني”، للتوعية بمعاناة أصحاب الإعاقة البصرية، لتصبح النجمة الخامسة التي تدعم الحملة الخيرية في شهر التوعية بأمراض العين، بعد النجوم أحمد فهمي، علا رشدي، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم.

وشاركت زكي صورة لها يغلب عليها اللون الأسود، عبر حسابها على انستقرام، وعلقت عليها قائلة: اللي على الصورة ده مش فلتر، دي صورة طبيعية بس من عين شخص عنده مياه زرقاء أو “جلوكوما”، ودي من أشهر أنواع ضعف البصر، وبتيجي من تكون سوائل على العين بشكل بطيء ومش ملحوظ، وبتعلي ضغط العين وممكن تؤدي إلى فقدان كامل للبصر.

وتابعت منى قائلة: أحسن طريقة للوقاية هي المتابعة وقياس ضغط العين بانتظام، يقدر الشخص ضعيف البصر بسبب الجلوكوما يعيش حياة طبيعية لو اتدرب واتعلم ازاي يستخدم المتبقي من بصره، تابعوا مؤسسة بصيرة خلال شهر فبراير، علشان تتعرفوا على أنواع ضعف البصر والخدمات اللي بتقدمها فى التأهيل والتدريب، لما بنشوف الدنيا بعيون غيرنا بنقدر نتخيل حياتهم ونفهم احتياجتهم.

الحملة أطلقتها مؤسسة بصيرة الخيرية المتخصصة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة أن فبراير هو شهر التوعية بمرض ضعف البصر، وحسب بيان رسمي تم تدشين حملة للتعريف بأنواع الاعاقات البصرية، وطرق مساعدة المرضى والتوعية بكيف يرى ضعاف البصر الحياة بطريقة مختلفة، مع تأكيد أن مصر وحدها تضم أكثر من 26 مليون شخص يعانوا من ضعف البصر، من بينهم 21 مليون مريض من الممكن علاجهم وعودتهم لممارسة الحياة بصورة طبيعية إذا تم تشخيص مرضه مبكرا وخضع للعلاج.