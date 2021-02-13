بالفيديو – ديانا كرزون تعلن عن حملها بكليب يجمعها مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بمناسبة عيد الحب، أهدت الفنانة ديانا كرزون زوجها الأعلامي معاذ العمري أغنية بعنوان “هو مين” وذلك تعبيرًا منها عن حبها الكبير له، إضافة الى إعلان حملها بطريقة مميزة في آخر الفيديو من خلال صورة قلادة ذهبية لامرأة حامل.

الكليب تضمن مشاهد رومانسية عديدة جمعت ديانا بزوجها من حفل الزفاف، إضافة الى لقطات عفوية من شهر العسل أو مناسبات جمعتهما.

الأغنية من كلمات عمر ساري، الحان محمد بشار، توزيع موسيقي خالد مصطفى، أما كلماتها رومانسية بإمتياز: “هو مين .. هو اللي تخيلته صغيرة /وتمنيته حبيبي سنين /هو مين .. هو اللي ما بمله ابدا /ومابتشبع من شوفو العين/هو الغالي الساكن بالي /سندي وسعدي ومالك حالي /هو لو ما كان قبالي /لحظة بضيع /متل الحب بأول فترة /بياخد احساسك بالفطرة/بيجي بلحظة وكل الفكرة/معاه بتضيع”.

نفيد بالذكر أن ديانا كرزون تزوجت من الإعلامي الأردني معاذ العمري في شهر أيلول/سبتمبر الفائت.