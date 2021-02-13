جيمس غنّ: “الفرقة الانتحارية” ذروة إبداعي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قال المخرج الاميركي جيمس غَنّ ان تجربة اخراج فيلمه الأخير “الفرقة الانتحارية” كانت اكثر تجاربه امتاعا له، وان هذا الفيلم اقرب افلامه الى قلبه.

وأوضح مخرج “حراس المجرة” ردا على سؤال وجه اليه على “تويتر” انه ترك العنان لإبداعه هذه المرة من دون ان يشغل باله ارضاء الجمهور او الخوف من الفشل، وكان في افضل حال ذهنيا وعاطفيا، مشيرا الى ان المصاعب التي مر بها جعلته يدرك مقدار الحب الذي ينعم به، واعادت الشباب الى تعبيره الابداعي، فشعر بالتناغم مع مهنته، والثقة في النفس، وكان في ذروة قدراته الابداعية، بعد 25 عامًا من صناعة الأفلام.