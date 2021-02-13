فيديو: 4 أغنيات جديدة احتفالا بـ"الفلانتين".. قصة حب محمد وهبة الأبرز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحرص عدد من نجوم الغناء في الوطن العربي على طرح أعمال غنائية جديدة، احتفالا بالفلانتين، ومشاركة العاشقين مشاعرهم الدافئة.

في السطور التالية تستعرض ”الخليج 365” أبرز الأعمال الغنائية الجديدة بمناسبة عيد الحب.



محمد محسن وهبة مجدي





طرح الفنان المصري محمد محسن أغنية جديدة تحمل اسم "أهلا بيك" من تأليف الشاعرة نور عبدالله، وألحان محمد النادي ومن إخراج بتول عرفة.

ولجأت مخرجة الكليب بتول عرفة إلى فكرة جيدة أثناء تصوير الأغنية، وهي الاستعانة بالفنانة هبة مجدي زوجة محمد محسن في التصوير، وذلك بهدف المصداقية وتقديم عمل فني مميز ومختلف.

وظهرت الأغنية وكأنها ترصد قصة الحب الحقيقة بين محمد محسن وهبة مجدي، ولاقت إعجاب عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد جمال





يستقبل النجم أحمد جمال عيد الحب بأغنية رومانسية جديدة تحمل اسم "بحبك" من تأليف نور الدين محمد وألحان أحمد جمال.



وتقول كلماتها: "بحبك قد نور الشمس، بحبك في الكلام والهمس، يا حالة عشق مختلفة، معاك الجنة أنا فيها، في كل كلمة أغنيها.. هاقول اسمك بصوت هادي".

سامو زين





طرح المطرب سامو زين أغنية جديدة بعنوان "حبيتو"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" من كلمات وألحان وتوزيع أكرم عادل، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الحب.



وهذه ليست المرة الأولى التي يطرح خلالها سامو زين أغنيات رومانسية، إذ سبق وطرح أغنيات عاطفية مثل "أنا وأنت، وكسرت قلبي، وقصة حب".

حمادة





طرح محمد مصطفى الشهير بـ"حمادة"، أغنية طريفة بمناسبة عيد الحب، تحمل اسم "هابي زفت فالانتاين".



الأغنية من كلماته وأدائه وإخراجه، توزيع موسيقى وميكس وماستر وليد شراقي، مدير التصوير أحمد فتحي.

ويتبادل العاشقون في عيد الحب الذي يوافق 14 فبراير من كل عام، باقات الزهور وبطاقات المعايدة.