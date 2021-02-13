شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تطرد بطلة مسلسل "The Mandalorian" بسبب تدوينات سياسية على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "ديزني"، إعفاء الممثلة الأمريكية جينا كارانو، من المشاركة في بطولة مسلسل الخيال العلمي الشهير "The Mandalorian"، حيث قالت الشركة، إنها تخلت عن كارانو بسبب منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت فيها أوجه تشابه بين اضطهاد اليهود في عهد ألمانيا النازية والكراهية التي يعاني منها بعض الأشخاص في الوقت الحالي بسبب آرائهم السياسية المختلفة، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.



جينا كارانو

وقال متحدث باسم شركة "لوكاس فيلم" التابعة لشركة " ديزني "، في بيان: "جينا كارانو لم تعد موظفة حاليا لدى الشركة، ولا توجد خطط لكي تكون معنا في المستقبل".

وكانت جينا كارانو قد شاركت في أول موسمين من المسلسل الشهير "The Mandalorian"، ولعبت فيه شخصية "كارا ديون" وهي جندية متمردة سابقة تصبح مارشال للجمهورية الجديدة.



جينا كارانو

من جانبها، أعلنت جينا كارانو، عبر حسابها على إنستجرام، أنها ستتعاون مع صحيفة "The Daily Wire" في إنتاج مشروع فيلم جديد لها، وأضافت أن صحيفة "The Daily Wire" شاركت في تحقيق أحد أحلامها، وهو تطوير وإنتاج فيلمها الخاص.

وتابعت: "أبعث برسالة أمل مباشرة إلى كل من يعيش في خوف من الإلغاء من قبل الغوغاء الاستبداديين، لقد بدأت للتو في استخدام صوتي الذي أصبح الآن أكثر حرية من أي وقت مضى، وآمل أن يلهم الآخرين للقيام بالمثل".