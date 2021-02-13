شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشرنوبى يغنى لزوجته راندا فى حفل عيد الحب على مسرح الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد الشرنوبي، مساء أمس الجمعة، بعيد الحب، في حفل غنائي ضخم على مسرح الزمالك، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



راندا رياض ومحمد الشرنوبى

وحرص محمد الشرنوبي، على تهنئة زوجته والجمهور بمناسبة عيد الحب متمنيا لهم دوام الحب والخير، وغنى عدد من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور منها أغنية "حتة من الخيال"، وأمانة يا ليل" وتفاعل الحضور بالغناء معه.



الشرنوبى يغنى لزوجته راندا

ونشرت زوجته راندا رياض عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعى "انستجرام عدد من فيديوهات الحفل الغنائى والتي كانت بصحبته على مسرح الزمالك.



الشرنوبى وزوجتة

يذكر أن إدارة مسرح الزمالك فرضت كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، من ناحية أخرى نجح محمد الشرنوبى فى شخصية "بودا" الذى يقدمها بمسلسل "لؤلؤ" للنجمة مى عمر المذاع على قناة ON، ووجه الشرنوبي سؤالا إلى مى عمر، فى وقت سابق حيث طالبها بالاعتراف بحبها له للجمهور، وذلك بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة خلال أحداث العمل، حيث أقنعها بحبه حتى يستولى على أموالها.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى، ويعد هذا الحفل هو الأول بعد نجاح الشرنوبي في مسلسله الجديد "لؤلؤ" الذي يعرض حاليا، بطولة مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد.