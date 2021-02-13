شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى مهنئا زوجته بالفلانتين: "ربنا يديمك فى حياتنا والمودة بينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمود عبد المغنى، بعيد الحب "الفلانتين"، مهنئا زوجته مى مجدى، بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن الحب ليس محتاج عيد أو يوم فى السنة، داعيا الله أن يديم بينهما المودة والمحبة.



محمود عبد المغنى

ونشر عبد المغنى، صورة مع زوجته، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "الحب مش محتاج عيد ولا يوم فى السنة عشان نعبر عنه للناس اللى بنحبهم، بس بما إنه اتعمل فكل سنة وكل ثانية وانتى طيبة يا زوجتى وشريكتى وأم ولادى، ربنا يديمك فى حياتنا ويديم بيننا المودة".





وفى وقت سابق من يناير الماضى، كان النجم محمود عبد المغنى، قد احتفل بعيد ميلاد ابنته الكبرى مريم، حيث نشر صورة لها عبر حسابه عبر إنستجرام، وعلق قائلا: "كل سنة وانتى طيبة يا أحلى وأجمل مريم فى دنيتى.. بحبك يا مريومة".

من ناحية أخرى، روج النجم محمود عبد المغنى، لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، عبر حسابه على إنستجرام، مشوقًا الجمهور للأحداث، حيث كتب قائلاً: "حلوة الدنيا سكر.. هتشوفوا حاجة حلوة قريبًا"، وعبر متابعيه عن سعادتهم لقرب عرض حلقات المسلسل اللذين ينتظرونه بفارغ الصبر.

وطرحت قناة DMC البرومو الأول لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، للنجمة هنا الزاهد والذى تخوض به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية، وذلك عبر حساب القناة على انستجرام، مع تعليق:"استنونا في مسلسل حلوة الدنيا سكر مع هنا الزاهد ومحمود عبد المغنى ونجوم تانيين كتير قريبا على dmc.

ويشارك فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم فى كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلانى الذى يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغنى حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، محمد الشرنوبى، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك فى بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، جيلان علاء، ياسمين رحمى، ليلى عز العرب، بسنت النبراوى، فيما يظهر الفنان أحمد فهمى كضيف شرف فى حلقة واحدة فقط.