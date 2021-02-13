شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود زعيم عصابة دولية في "عز الظهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان المصرى العالمى مينا مسعود دور زعيم عصابة دولية فى فيلمه الجديد "عز الظهر"،حيث يجسد دور مجرم يقوم بالعديد من عمليات النصب خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

فيلم "فى عز الظهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

ومن آخر أعمال مينا مسعود والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.

وقد حقق فيلم مينا مسعود Aladdin رواجا كبيرا، وهوقصة الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية.