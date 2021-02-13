نادين نسيب نجيم توجه رسالة لأحلام بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة نادين نسيب نجيم على توجيه رسالة إلى صديقتها الفنانة أحلام بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة.

وكتبت نادين عبر حسابها على تويتر : "‏لأختي وحبيبة قلبي والقلب الطيب كل سنة وانتي بخير حبيبتي أحلام.. بتمنالك سنة سعيدة والصحة وراحة البال، ويكون النجاح رفيقك على طول يا رب".

يذكر أن الفنانة أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1968، وهي مغنية إماراتية، وأَطلق عليها جمهورها الملكة، ولقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتُعتبر إحدى المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.