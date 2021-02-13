"أطيب قلب".. إليسا تهنئ أحلام بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة إليسا على تهنئة صديقتها الفنانة أحلام بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر : "‏كل سنة وإنتي الحب والفرح والنجاح وين ما كنتي.. أطيب قلب وأحلى صديقة.. بحبك من كل قلبي وإن شاء الله ما تشوفي إلا كل خير وصحة ونجاح يا أحلام".

يذكر أن الفنانة أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1968، وهي مغنية إماراتية، وأَطلق عليها جمهورها الملكة، ولقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتُعتبر إحدى المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.