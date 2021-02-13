فن ومشاهير

"أطيب قلب".. إليسا تهنئ أحلام بعيد ميلادها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة إليسا على تهنئة صديقتها الفنانة أحلام بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت إليسا عبر حسابها على تويتر : "‏كل سنة وإنتي الحب والفرح والنجاح وين ما كنتي.. أطيب قلب وأحلى صديقة.. بحبك من كل قلبي وإن شاء الله ما تشوفي إلا كل خير وصحة ونجاح يا أحلام".

يذكر أن الفنانة أحلام من مواليد 13 فبراير عام 1968، وهي مغنية إماراتية، وأَطلق عليها جمهورها الملكة، ولقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتُعتبر إحدى المغنيات الأعلى أجراً بإحياء الحفلات والمهرجانات في الوطن العربي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا