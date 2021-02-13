أبطال فيلم Mank في ضيافة It’s Showtime على cbc بهذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

يحل عدد من أبطال فيلم Mank ضيوفا على برنامج It’s Show time الذي تقدمه مها الصغير ودينا حويدق، يوم الأحد، في لقاء على قناة cbc.

يكشف صناع الفيلم كواليس العمل، والصعوبات التي واجهتهم خلاله، فضلا عن رأيهم في أوضاع السينما حاليا في ظل أزمة فيروس كورونا.

فيلم "Mank" هو دراما وسيرة ذاتية أمريكي من إخراج ديفيد فينشر، مبني على نص من كتابة والده جاك فينشر، يتتبع العمل السيرة الذاتية لهيرمان ج. مانكوفيتش، والذي تعاون مع أورسن ويليس في إنتاج فيلم "Citizen Kane" في الأربعينيات، والذي يُعد واحدا من أشهر إنتاجات هوليوود في القرن الماضي.

الفيلم من بطولة غاري أولدمان وأماندا سيفريد وليلي كولينز وأرليس هوارد وتوم بيلفري سام تروتون وفرديناند كينغسلي وتوبنس ميدلتون وتوم بيرك وتشارلز دانس.

برنامج its show time استضاف في الآونة الأخيرة عددا من النجوم العالميين، أبرزهم جورج كلوني وتوم هانكس وأنجلينا جولي وشارون ستون وجلين باول وغيرهم الكثير، ويعرض على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.