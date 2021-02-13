وينك حبيب تتجاوز مليون مشاهدة في اقل من 24 ساعة

فضل شاكر " أغنية ( وينك حبيب ) بأسلوب الفيديو كليب ،والتي تم إطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر اليوتيوب ، وھي إهداء منا لإذاعتكم ومحطتكم الفضائية ـ لإذاعاتھا في أي برنامج وحسب ما ترونه مناسب وبحسب رؤیة الإذاعة والمحطة ، وذلك دون أدنى مسئولیة على إذاعتكم ومحطتكم الموقرة.

راجين أن تنال إعجابكم واهتمامكم ، ويعتبر هذا بمثابة تصريح منا للبث الإذاعي والتلفزيوني ، مع احتفاظنا بكافة حقوق النشر والتوزيع .

" وينك حبيب " من كلمات والحان ايمن قميحة ومن توزيع ومكس وماستر عمر الصباغ فيما قام بإخراج العمل محمود رمزي.

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