رامي صبري يهدي العشاق أغنية “عيونه لما قابلوني” في عيد الحب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أطلق الفنان المصري رامي صبري مساء أمس الجمعة، أغنيته الجديدة التي حملت عنوان “عيونه لما قابلوني”، وذلك إهداء منه إلى العشاق في عيدهم، وتم طرحها عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” وعدد من المنصات الاكترونية.

الأغنية من كلمات محمد عاطف ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.

من جانب آخر، لا يزال صبري يحصد ثمار نجاح أعماله الغنائية التي طرحها خلال الفترة الأخيرة، منها “خليني أشوفك تاني” و”خطيرة” و”شطبنا”، بالإضافة إلى تتر مسلسل “فرصة تانية” خلال رمضان الماضي باسم “غريب الحب”، و”مش مرتاحين” تتر مسلسل “طلقتك نفسي”.

وفي سياق منفصل، وبعد شهور من الخلاف الحاد بين رامي صبري ومواطنه الملحن عزيز الشافعي حول أغنية “شكراً” التي غنّاها النجم المصري عمرو دياب في ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”، تقدم صبري باعتذاره الرسمي إلى الشافعي.

وكتب منذ أيام، في خاصية القصص المصوّرة عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”: “إحقاقاً للحق وكل واحد ياخد حقه، أغنية (شكراً) للفنان الكبير عمرو دياب أنا فعلاً كنت شغال فيها، لكن الأغنية مش ملكي قانوناً، يعني مثلاً محدش خد مني حقوق أو مقابل مالي أو أخدت تنازل رسمي”.

وأضاف: “عشان بس أبرئ تامر حسين وعزيز الشافعي من الحتة دي.. عزيز أنت ملحن كبير ونجحنا سوا، ما تزعلش من كلمة اتقالت في زعل، وإحنا داخلين على أيام مفترجة وشكلنا خدنا عين، ومن ساعة ما لحنت وكتبت أغنية (حياتي مش تمام) وإحنا مش تمام”.

وختم منشوره بجملة واحدة: “حبيبي يا عزوز وحبيبي يا تامر… يلا حصل خير”.