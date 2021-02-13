وعد بإطلالة جريئة والجمهور يسأل: “أين سروالها؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة السعودية وعد موجة كبيرة من الجدل في أوساط المتابعين بسبب أحدث ظهور لها في جلسة تصوير خضعت لها أخيراً، وبدت في صورة تم تناقلها على مواقع التواصل وهي ترتدي قميصاً أبيض طويلاً بتصميم غير متناسق مع سروال من الجلد ضيق باللون البني.

ولفتت بهذا اهتمام المتابعين الذين أشاروا في معظمهم إلى أنهم اعتقدوا للوهلة الأولى أن وعد تظهر من دون سروال، وتبين أنها اعتمدت اللوك في الحلقة الأولى من برنامجها “عالوعد” الذي تقدّمه على شاشة قنالة SBC.

يُذكر أن وعد خضعت لجلسة تصوير أخرى أثارت إعجاب المتابعين، وظهرت في الصور التي نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مرتديةً قميصاً أبيض مخطّطاً باللون الأسود مع تنورة خضراء لافتة بتصميمها.

ويشار إلى أن وعد شاركت في حلقات برنامج “إنت مين؟” أو النسخة العربية من The Masked Singer، وتمكّنت من الوصول إلى المرحلة النهائية مع الفنانَين أمل بوشوشة وإيهاب توفيق. وتمكن الأخير من حصد جائزة البرنامج من خلال شخصية الكوبرا.