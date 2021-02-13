دينا تعلن إصابتها بكورونا: “ملتزمة بالعزل المنزلي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: انضمت الفنانة الاستعراضية دينا إلى طابور الفنانين الطويل، الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الفترة الأخيرة، حيث أعلنت عن إصابتها بهذا الفيروس، بعدما خضعت لمسحة وتبينت إيجابيتها.

وقالت دينا إنها فوجئت بارتفاع في درجة حرارتها وخمول في الجسم، ما دفعها لإجراء الفحوص الطبية، التي أثبتت إصابتها بالوباء العالمي. وأضافت أنها أصيبت بكورونا رغم حرصها الشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتزام الحجر المنزلي، وهي تتلقى العلاج الخاص بكورونا، مؤكدة أنها ليست مرتبطة حالياً بتصوير أي عمل فني بعد انتهائها من مسلسل “سكن البنات”.

يُذكر أن دينا غابت لفترة طويلة عن الشاشة منذ تقديمها الجزء الثاني من ملحمة “الأب الروحي”، والذي عُرض منذ عامين، ولم تقدّم أي عمل منذ ذلك الحين الى أن قدّمت أخيراً مسلسل “سكن البنات”، الذي يُعرض حالياً، ويشاركها في بطولته وفاء عامر وأيتن عامر، وعدد من الفنانين.