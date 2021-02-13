مفاجأة سارّة للفنانة زينة من صديقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشرت الفنانة زينة المصرية، على خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص على”إنستغرام”، عدة مقاطع فيديو لتعبّر عن فرحتها بهدية تلقّتها من صديقتها المقرّبة بمناسبة عيد ميلادها… وعلّقت زينة قائلة: “صحيت الصبح لاقيت بوكس الصور والورد والشيكولاتة في صباح كده”.

من ناحية أخرى، تعيش زينة فترة انتشاء بعد رفض الدعوى التي أقامها الفنان أحمد عز وطالب فيها بتخفيض المصاريف المدرسية المتوجبة عليه لابنيه، والتي تتخطى الـ800 ألف جنيه سنوياً، هذا عدا النفقة الشهرية التي تتخطى الـ 30 ألف جنيه شهرياً، وطلب عز تحويل نجليه إلى مدرسة أخرى تكون تكاليف الدراسة فيها أقل من المدرسة التي يتعلّمان فيها، إلا أن المحكمة رفضت طلبات عز وألزمته دفع مصاريف دراسة نجليه.

يُذكر أن أخر أعمال زينة كان مسلسل “جمع سالم”، الذي قدّمته في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي وميدو عادل ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.