شطب اسم ميغان ماركل من شهادة ميلاد ابنها آرتشي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: زعمت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، أن قصر باكنغهام شطب أسماءها الأولى من شهادة ميلاد ابنها آرتشي. وذكرت تقارير صحافية أنه تم شطب اسم راشيل ميغان من القسم الخاص بالأم في شهادة ميلاد آرتشي، واستبداله بـ”صاحبة السمو الملكي دوقة ساسكس”.

يُذكر أنه تم تسجيل ولادة آرتشي في 17 أيار/مايو 2019 بعد ولادة الطفل في 6 أيار/مايو، ولكن تم تغيير اسم الوالدة في 6 حزيران/يونيو. وقال متحدّث باسم ميغان ماركل إنه تم تغيير الاسم في شهادة الميلاد عام 2019 وتم إملاؤه من جانب القصر، كما لو أن المقصود بذلك أن تكون ميغان “بدون اسم” في شهادة ميلاد طفلها.

وما زال حتى الآن سبب شطب الأسماء الأولى لميغان ماركل في شهادة ميلاد ابنها مجهولاً. تشير بعض التقارير الصحافية إلى أن هذه الخطوة تمت لتتوافق مع الاسم المفضل للأميرة الراحلة ديانا، “صاحبة السمو الملكي أميرة وايلز”.

وبعد مرور أشهر على تغيير اسم ميغان ماركل في شهادة ميلاد آرتشي، غادرت هي وزوجها العائلة الملكية البريطانية، بعد تخلّيهما عن صفتهما الملكية. وعاش الأمير هاري وميغان ماركل ونجلهما آرشي في كندا، ثم انتقلا إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث يقيمان فيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019.