صور.. جنات بإطلالة الأميرات خلال حفل "عيد حب" في دار الأوبرا المصرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت النجمة المغربية جنات، حفل عيد الحب الذي أقيم مساء الجمعة على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية بحضور كامل العدد.

جاء ذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.







وصعدت جنات على خشبة المسرح بجوار الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي بإطلالة كالأميرات، مرتدية سواريه أزرق أنيقا وسط عاصفة من التصفيق وصيحات الإعجاب.





وحرصت جنات في بداية فقرتها على توجيه كلمة شكر لوزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالإضافة إلى الجمهور لحسن استقباله لها وتواجده في هذه الظروف الاستثنائية.





وأشعلت جنات الحفل بعدد كبير من أغانيها الرومانسية المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، واختارتها بعناية لعيد الحب منها "اسمع كلامى"، و"حبيبي على نياته"، و"بحبك"، و"أخدت قرار"، و"حب جامد"، و"جيالك"، و"عيشني أكتر بيك"، و"رايق" و"مساء الجمال" .





يأتي ذلك بالإضافة إلى أغنيات من ألبومها الأخير "أنا في انتظارك" وبعض الأغاني التي قدمتها تلبية لرغبات الجمهور.

وأحيا أولى فقرات الحفل المطرب أحمد عفت، وعازف الجيتار الأردني وحيد ممدوح.





جدير بالذكر أن آخر أعمال جنات هو تتر مسلسل "بخط الإيد" من بطولة أحمد رزق وسوسن بدر ويسرا اللوزي.





عيد الحب (Valentine Day) يوافق 14 فبراير/شباط من كل عام، وهو يوم يحمل اسم أحد القديسين (فالنتينوس)، ويحتفل به العشاق حول العالم من خلال تبادل الهدايا والرسائل الرومانسية.



