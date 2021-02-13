شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يتنكر فى شخصية طبيب ليساعد درة على الهروب فى "الكاهن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك الفنان إياد نصار على الانتهاء من تصوير مشاهده فى فيلم "الكاهن" للفنانة درة، حيث يتنكر فى شخصية طبيب ليساعدها على الهروب من إحدى المستشفيات بعد ما تعرضت للقتل من أحد الأشخاص، كما أن هناك قصة حب تجمع بينهما ويتزوجان، والذى ينتمي إلى نوعية أعمال الإثارة والتشويق في إطار أفلام الحركة (أكشن).

وصورت درة مشاهد المستشفى الأيام الماضية، وتواصل التصوير فى العديد من الأماكن منها منطقة وسط البلد فى إحدى الشقق هناك، كما صورت درة وإياد مشاهد رومانسية جمعت بينهما فى مدينة الفيوم الأيام الماضية واستمرالتصوير هناك، حيث أوشك مخرج العمل عثمان أبو لبن على الانتهاء من تصوير المشاهد الرئيسية فى أحداث الفيلم ليبدأ فى المونتاج الفترة المقبلة استعدادًا للمنافسه فى السينمات.

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبد الوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، واعتذر عن المشاركة بالبطولة هاني سلامة، والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن.