شكرا لقرائتكم خبر عن هانى عادل صحفي مع روبي في مسلسلها "شقة 6" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان هانى عادل، دور صحفى خلال أحداث مسلسل روبي الجديد "شقة 6"، والذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ15 حلقة ويتكون من جزأين، والذى سيعرض فى شهر رمضان المقبل، حيث بدأ هانى عادل تصوير مشاهده الأيام الماضية وجمعت المشاهد بينه وبين بطلة العمل.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

ويشارك في بطولة مسلسل "شقة 6" روبى، شريف سلامة، وأحمد بدير، هانى عادل، محمود البزاوي، صلاح عبد الله، وحمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، وملك قورة، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

من ناحية أخرى انضم هانى عادل لمسلسل هند صبرى الجديد "عايزة اتطلق"، الذى تم تغييره إلى "مغامرات علا عبد الصبور" ليكون بطل أمامها فى احدى حلقات المسلسل، المقرر عرضه على احدى المنصات الإلكترونيه للمخرج عادى الباجورى لخوض تجربة جديدة عن حقوق المرأة فى المجتمع المصرى.