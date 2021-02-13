شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال لـ الخليج 365: عيد ميلادى مش النهاردة.. أنا مواليد 21 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل ”الخليج 365” مع الفنانة ميمى جمال للاحتفال بعيد ميلادها حسب ما هو مذكور على موقع ويكيبديا في 12 فبراير، ولكن أوضحت الفنانة أن هذا التاريخ ليس صحيحًا، والتاريخ الصحيح لعيد ميلادها هو 21 يونيو وليس اليوم، قائلة: "أنا لسه عيد ميلادى مش دلوقتى خالص، مش مظبوط أنه في فبراير، عيد ميلادى 21 يونيو".

وتفاجأ الوسط الفني والجمهور منذ فترة بقرار اعتزال الفنانة ميمى جمال الفن نهائيا بعد مسيرة طويلة من الأعمال الفنية المميزة، مشيرة إلى أنها ومنذ وفاة زوجها الفنان الكبير حسن مصطفي دخلت في نوبة حزن وشعرت بحالة نفسية سيئة، وبعدها ظلت حوالي سنة ونصف في تلك الحالة، قائلة: "إحنا متجوزين بقالنا 40 سنة عشرة عمر ووقتها قررت اعتزال العمل والبقاء في المنزل بسبب تلك الحالة"، وأضافت "أنه وبعد عام ونصف عرض عليها العمل فى فيلم لف ودوران مع الفنان أحمد حلمي ووافقت على تجسيد دور والدة حلمي، وبعدها قررت الاعتزال".

وتعد الفنانة ميمى جمال إحدى أقدم فنانات الزمن الجميل حيث بدأت مسيرتها الفنية وهى في سن الـ9 سنوات، وكان أول ظهور لها خلال فيلم المستهترة ، ومن بعدها بدأت أنطلاقتها الفنية التي تزيد عن 67 عاما من العطاء الفني بلا توقف، وقدمت ما يزيد عن 490 عملا فنيا بين الدراما والسينما، كان أبرزهم في السينما"أقوى من الحب، البعض يذهب للمأزون مرتين، شيء من الحب، لف ودوران، وفى الدراما "أهلا بالسكان، ساكن قصادى، كيد النسا، الباطنية، عائلة الحاج متولى"، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من المسرحيات منها " مسرحية نمرة 2 يكسب، مسرحية العبيط، الحرامية أهم، أصل وخمسة، القشاش".