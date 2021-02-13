بينهم آيتن عامر ونجلاء بدر.. نجوم يشيدون بكليب "أهلا بيك" لـ محمد محسن وهبة مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - طرح المطرب محمد محسن، أغنية "أهلا بيك"، من كلمات الشاعرة نور عبد الله، على طريقة الفيديو كليب من إخراج بتول عرفة، بمشاركة زوجته الفنانة هبة مجدي، والتي تظهر للمرة الأولى في أغنية رومانسية مع زوجها.

وانهالت التهاني والإشادات بالعمل من قِبل العديد من النجوم عبر صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن بينهم المطربة السعودية وعد والفنانات نجلاء بدر وآيتن عامر ودينا فؤاد ومي سليم ومنة فضالي ودانا حمدان وندى بسيوني ونسمة عبد العزيز، والملحن وليد سعد، والشاعر خالد تاج الدين، والإعلامية سهير جودة، ومدير التصوير جلال الزكي، والشاعر أحمد حسن راؤول، ورجل الأعمال السعودي حسن الناقور.

واستطاعت مخرجة الكليب بتول عرفة أن تجمع الفنانة هبة مجدى كموديل مع زوجها المطرب محمد محسن، واستغلت كلمات الأغنية ووظفتها في قصة واقعية بين المطرب وزوجته، ليظهران للمرة الأولى معا، خاصة وأنه قبل زواجهما كان هناك قصة حب جمعتهما داخل مسرحية "ليلة من ألف ليلة وليلة" مع الفنان يحيى الفخراني.

وتمكنت مخرجة الكليب من تقديم مواقع تصوير جديدة تضمنتها أحداث الكليب، حيث جمعت بين أماكن مفتوحة في لبنان تظهر للمرة الأولى ومشاهد داخلية صورتها داخل أحد الشركات.

كانت المخرجة بتول عرفة قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية من خلال عدة كليبات منها "bon voyage" للنجمة اللبنانية كارول سماحة خلال فترة طرحه، وكذلك كليب "جاني في ملعبي" للمطرب محمد نور نجم فريق واما.