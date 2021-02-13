مشهد إغراء ورقص بلدي.. عقاب نادية بسبب أبلة فاهيتا

محمد اسماعيل - القاهرة - تهربت الفنانة نادية الجندي من الإجابة على الأسئلة التي وجهتها لها

أبلة فاهيتا في فقرة "ٍسؤال وعقاب" أثناء لقائها في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا.

واضطرت الفنانة الكبيرة أن تنفذ كل العقوبات، في الحلقة التي عُرضت مساء الجمعة.

وجاء العقاب على عدد من الأسئلة من بينها، " من العريس الذي تقدم لها من الوسط الفني؟، ومن من النجمات حاربتها؟، ومن كانت الأعلى أجرا في مسلسلها الأخير "، وغيرها من الأسئلة، أما العقاب الذي نفذته "رقص بلدي، ولعب رياضة، وعمل محشي، ومشهد إغراء".

آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كل من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسي، وغيرهم.