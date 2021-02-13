شكرا لقرائتكم خبر عن "هابي زفت فالانتاين".. أغنية جديدة لـ حمادة في عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح محمد مصطفى الشهير بـ"حمادة"، أغنية طريفة بمناسبة عيد الحب، تحمل اسم "هابي زفت فالانتاين". الأغنية من كلماته وأدائه وإخراجه، توزيع موسيقى وميكس وماستر وليد شراقي، مدير التصوير أحمد فتحي. وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: هابي زفت ڤالانتاين كنت فاكر انك mine ربنا بعتلي sign و انا فاكر نفسي lion هابي زفت ڤالانتاين فاكرك عاقلة طلعتي crazy بتقولي عليا lazy خليتي العلاقة haizy لأ و شايفة الدنيا fine هابي زفت ڤالانتاين كل يوم تطلبي money و تقوليلي انت honey انتي فاكرة نفسك funny حياتي من غيرك shine هابي زفت ڤالانتاين النكد بقى عندك habbit ماشية فيه اسرع م ال rabbit لما جيت اجيبلك jacket مش موافقة ع ال design هابي زفت ڤالانتاين عايز شعرك long hair تقوليلي لأ وشي square مش فاهملك software ده انتي عايزة اينشتاين هابي زفت ڤالانتاين خليتي حياتنا فار و cat اكلك تقيل خلاني fat مش هرغي معاكي ولا هتشات قلبي ليكي خلاص offline هابي زفت ڤالانتاين كل لبسي كان سينييه بشرب موكا او لاتيه بعدك شربت كركديه من علاقتنا انا resign هابي زفت ڤالانتاين حبيتك من اول look بعد العشرة جالي shock و النهاردة عملت block و رجعنا لأول line هابي زفت ڤالانتاين