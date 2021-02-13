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"هابي زفت فالانتاين".. أغنية جديدة لـ حمادة في عيد الحب

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القاهرة - سامية سيد - طرح محمد مصطفى الشهير بـ"حمادة"، أغنية طريفة بمناسبة عيد الحب، تحمل اسم "هابي زفت فالانتاين".

الأغنية من كلماته وأدائه وإخراجه، توزيع موسيقى وميكس وماستر وليد شراقي، مدير التصوير أحمد فتحي.

 

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: 

 

 

هابي زفت ڤالانتاين

كنت فاكر انك mine 

ربنا بعتلي sign 

و انا فاكر نفسي lion

هابي زفت ڤالانتاين

فاكرك عاقلة طلعتي crazy 

بتقولي عليا lazy

خليتي العلاقة haizy 

لأ و شايفة الدنيا fine 

هابي زفت ڤالانتاين

كل يوم تطلبي money 

و تقوليلي انت honey 

انتي فاكرة نفسك funny 

حياتي من غيرك shine

هابي زفت ڤالانتاين

النكد بقى عندك habbit 

ماشية فيه اسرع م ال rabbit 

لما جيت اجيبلك jacket 

مش موافقة ع ال design 

هابي زفت ڤالانتاين

عايز شعرك long hair 

تقوليلي لأ وشي square 

مش فاهملك software 

ده انتي عايزة اينشتاين 

هابي زفت ڤالانتاين

خليتي حياتنا فار و cat 

اكلك تقيل خلاني fat 

مش هرغي معاكي ولا هتشات 

قلبي ليكي خلاص offline 

هابي زفت ڤالانتاين

كل لبسي كان سينييه 

بشرب موكا او لاتيه 

بعدك شربت كركديه 

من علاقتنا انا resign 

هابي زفت ڤالانتاين

حبيتك من اول look 

بعد العشرة جالي shock

و النهاردة عملت block 

و رجعنا لأول line

هابي زفت ڤالانتاين

 

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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