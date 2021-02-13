شكرا لقرائتكم خبر عن "هابي زفت فالانتاين".. أغنية جديدة لـ حمادة في عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طرح محمد مصطفى الشهير بـ"حمادة"، أغنية طريفة بمناسبة عيد الحب، تحمل اسم "هابي زفت فالانتاين".
الأغنية من كلماته وأدائه وإخراجه، توزيع موسيقى وميكس وماستر وليد شراقي، مدير التصوير أحمد فتحي.
وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:
هابي زفت ڤالانتاين
كنت فاكر انك mine
ربنا بعتلي sign
و انا فاكر نفسي lion
هابي زفت ڤالانتاين
فاكرك عاقلة طلعتي crazy
بتقولي عليا lazy
خليتي العلاقة haizy
لأ و شايفة الدنيا fine
هابي زفت ڤالانتاين
كل يوم تطلبي money
و تقوليلي انت honey
انتي فاكرة نفسك funny
حياتي من غيرك shine
هابي زفت ڤالانتاين
النكد بقى عندك habbit
ماشية فيه اسرع م ال rabbit
لما جيت اجيبلك jacket
مش موافقة ع ال design
هابي زفت ڤالانتاين
عايز شعرك long hair
تقوليلي لأ وشي square
مش فاهملك software
ده انتي عايزة اينشتاين
هابي زفت ڤالانتاين
خليتي حياتنا فار و cat
اكلك تقيل خلاني fat
مش هرغي معاكي ولا هتشات
قلبي ليكي خلاص offline
هابي زفت ڤالانتاين
كل لبسي كان سينييه
بشرب موكا او لاتيه
بعدك شربت كركديه
من علاقتنا انا resign
هابي زفت ڤالانتاين
حبيتك من اول look
بعد العشرة جالي shock
و النهاردة عملت block
و رجعنا لأول line
هابي زفت ڤالانتاين