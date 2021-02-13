شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة فيلم " آل هارون " تبدأ تصوير المشاهد الأولى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المنتج حسنى محمود منتج فيلم "آل هارون" أنه من المقرر البدء فى تصوير المشاهد الأولى من الفيلم خلال أيام بمصر، لافتا أنه قد تم تحديد أماكن التصوير الداخلية والخارجية المقرر تصوير أحداث الفيلم بها، مؤكدا أن أحداث الفيلم بالكامل سيتم تصويرها داخل مصر مع احتمالية تصوير بعض المشاهد بالخارج، وأضاف المنتج حسنى محمود أن التحضيرات النهائية لـ "آل هارون" تسير على قدم وساق، حيث أن شركة مومنت برودكشن الشركة المنتجة للفيلم قامت بضم نخبة كبيرة من أهم النجوم مصر والوطن العربى للمشاركة فى هذا العمل الذى إستغرقت الشركة ما يقرب من الشهر ونصف للتحضير له، مؤكدا أن هناك جلسات عمل يومية لوضع التفاصيل النهائيه للفيلم إستعدادا لبدء التصوير .

فيلم "آل هارون" تدور أحداثه فى إطار من التشويق والإثارة والأكشن حول تشكيل عصابي وخلاف ينشب بين مجموعة من تجار الآثار ينتج عنه نزاعات دموية.

الفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى، ويشارك فى بطوله العمل كل من الفنان منذر ريحانة، عبير صعبرى، أحمد وفيق، وإيهاب فهمي، ومحمد عز، احمد عبدالله محمود، امير صلاح الدين، وهاجر الشرنوبى وغيرهم من النجوم .