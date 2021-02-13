شكرا لقرائتكم خبر عن ميس حمدان تتألق فى فوتوسيشن احتفالاً بعيد الحب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة ميس حمدان لجلسة تصوير جديدة مع المصور محمد الكشكى، وتألقت فيها بفستان مطرز أنيق أظهر جمالها وأناقتها، وذلك احتفالاً بعيد الحب، حيث نشرت ميس الصور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ولاقى اعجاب متابعيها.



ميس حمدان

وكان آخر نشاطات ميس حمدان الفنية حضورها فعاليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، حيث تواجدت بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا، حيث طالبت باتخاذ الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدة أن المعاناة تكمن في العزلة بالحجر الصحى أكثر من الوجع الذي يسببه الفيروس.

وأكدت ميس حمدان لـ"الخليج 365" مؤخراً، إنها تقضي وقتها حاليا فى تنمية مواهبها وتطويرها في الشكل والمضمون، لتخرج بشكل جديد للناس ينال إعجاب جمهورها، مشيرة إلى أنها بدأت مجدداً في عمل اسكتشات لبعض الشخصيات المختلفة لتقديمها بالسوشيال ميديا، كل أسبوع شخصية، لإبراز قدراتها وموهبتها فى تقمص الشخصيات.



الفنانة ميس حمدان

وأضافت ميس أنها تحاول استغلال السوشيال ميديا لمليء الفراغ، بينما تحلم بتنفيذ عمل فنى متكامل تكون قادرة على تقديم كل قدراتها من رقص وغناء وتمثيل مثل الفوازير، لافتة أنها تحاول حاليا تعلم عزف العود ورقص الصلصة.

وكان آخر أعمال ميس حمدان الفنية، أغنية عنوان "صح صح"، التى طرحتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أسامة السليمى، وألحان محمد البدر، توزيع أحمد العسال، ومكس وماستر المهندس ماهر صلاح، وصولو مزامير محمد النواف، وتعد ثانى تجارب ميس فى الغناء بالخليجى بعدما قدمت سابقًا أغنية "ماريده" من ألحان ناصر الصالح.