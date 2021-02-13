أمير كرارة يكشف عن مقلب كوميدي في أحد أصدقائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أمير كرارة، عن مقلب كوميدي في أحد أصدقائه، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام.

ونشر "كرارة" عدة فيديوهات قصيرة تكشف مراحل المقلب في أحد أصدقائه بمعاونة صديق آخر له، حيث يظهر صديقه نائما، فيما يحاول صديقه الآخر إيقاظه من خلال إدخال المنديل بأنفه، وكانت مهمة "كرارة" بهذا المقلب تصوير ورصد المشهد.

يذكر أن أمير كرارة يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته: أحمد السقا ومي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، أحمد فهيم، محمد مهران، وعدد آخر من الفنانين.