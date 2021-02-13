شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحتفل بعيد ميلاد زوجته والفلانتين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برسالة رومانسية، احتفل الفنان إدوارد، بعيد ميلاد زوجته فيفيان سامى، الموافق اليوم 13 فبراير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والذى حقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية مجدى هلال الذى يجسدها فى مسلسل لؤلؤ المعروض حاليا على قناة ON.

ونشر إدوارد، صورة لهما خلال حفل عيد ميلاد، ووجه رسالة رومانسية إلى زوجته بمناسبة عيد ميلادها والفلانتين، قائلاً: "عيد ميلاد سعيد لأفضل زوجة أحبك كثيرا عيد حب سعيد حبيبتي".



إدوارد عبر انستجرام

من جانب آخر، يشارك الفنان إدوارد فى مسلسل "كوفيد 25"، للنجم يوسف الشريف المقرر عرضه فى موسم شهر رمضان، وينتمى العمل لنوعية الـ15 حلقة فى إطار درامى مشوق، ويجسد دور شرير يدخل فى مواجهة مع بطل العمل ويحاربه وتتوالى الأحداث بينهما، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف إنجى علاء، إخراج أحمد نادر جلال.



إدوارد

وحقق إدوارد نجاحا كبيرا فى مسلسل "لؤلؤ"، الذى يعرض حالياً على قناة ON، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف وإخراج محمد سامى.