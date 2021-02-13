شكرا لقرائتكم خبر عن ناديه الجندي : بخاف من الصرصار وممكن أتجوز واحد أصغر منى لو حبيته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ناديه الجندي، أنا بعشق الرقص والفن والغناء، ولما قدمت رقص في الأفلام بيكون الفيلم حاكم عليا بأنى أرقص عشان فيلم استعراضى أو بعمل دور لراقصة، زى مثلا وداد الغازية دى شخصية حقيقية وكان لازم أرقص رقص غوازى، والممثلة الشاملة قليلة جدا.

وردت الفنانة نادية الجندي على بعض الأسئلة السريعة، خلال استضافتها في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وكانت إجاباتها، أنا بمشى حافية على الأرض عادى وده صحى جدا، وبخاف من الصرصار، وممكن اتجوز واحد أصغر منى لو بحبه.

نادية الجندي



استعراض نادية الجندي



نادية الجندى وكارو



الفنانة نادية الجندي



نادية الجندي من الدوبلكس



نادية الجندي وابلة فاهيتا



نادية الجندي وكارو

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندى الدرامية مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان، وشاركها في البطولة كل من: نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف: أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.