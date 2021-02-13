شكرا لقرائتكم خبر عن جابر القرموطى يطرح أغنية ست فوق الأربعين ويظهر بلوك جديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الإعلامى جابر القرموطى أغنية "ست فوق الأربعين" وشاركته في الغناء ميادة نصرى، وذلك في أول تجربة له في عالم الغناء، من كلمات فادى أشرف ومحمد السيد.





وكتب جابر القرموطى، عبر حسابه بموقع فيس بوك: "ست فوق الأربعين تدور الأغنية فى إطار الجدل بين الرجل والست اللى فوق الأربعين اللى هى مرحلة عظيمة ومؤثرة فى المجتمع بشكل لطيف وخفيف وطابع أغانى الراب لجابر القرموطي وميادة نصري".

ومن كلمات الأغنية

اختلت الموازين لست فوق الأربعين

عجز خشونة تجاعيد

بنك أنوثة بدون رصيد

عايشة للمطبخ والمواعين

انسي السواريه والفساتين

جسمك رهل بقى تخين

كنتى أحلى من سنين

قالوا علينا مالناش لازمة

بعد 40 الستات أزمة

نسيوا إن الست عازمة

تكون هانم لليأس هازمة

هازمة هازمة هازمة

يشار إلى أن جابر القرموطى قال في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن فكرة الأغنية من محاكاة تريند على تويتر محتواه إن الست فوق الأربعين ملهاش لازمة، موضحا أنه أراد أن يرد على هذه الأقاويل من خلال أغنية، مشيرا إلى أنها مزيج بين الراب والموسيقى الشرقية، من توزيع رامى مصطفى.