شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: كل فيلم عملته طلعت منه بـ"عاهة" وكتفى اتخلع فى "اغتيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نادية الجندى، أنا بحب شغلى جدا، وحتى في فيلمى لما طلعت قدام رشدى أباظة مركزتش في حاجة غير دورى وعشان كده وصلت لأنى عارفة طريقى.

وأضافت نادية الجندى خلال لقائها في برنامج "الدوبلكس"، مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، النجمة الموهوبة اللى تكون عندها قدرات وتقدر تقدم ألوان مختلفة كل مرة ومتكررش نفسها، وأنا حتى في كل أفلامى عملت مشاهد خطر واتعورت كتير وكل فيلم خرجت منه بعاهة.

وتابعت نادية الجندي، يعنى مثلا في فيلم "اغتيال"صممت ادخل عربية السجينات وقت ما بيحصل تصادم سيارة بنزين فيها وتتقلب وصممت أكون معاهم، ولما العربية اتقلب تكتفى جه في الصاج واتخلع وكملت الفيلم وعملت الأكشن ونطيت حواجز وانا كتفى مخلوع.



نادية الجندي



استعراض نادية الجندي



نادية الجندى وكارو



الفنانة نادية الجندي



نادية الجندي من الدوبلكس



نادية الجندي وابلة فاهيتا



نادية الجندي وكارو

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نادية الجندى الدرامية مسلسل "سكر زيادة" الذى عرض في شهر رمضان وشاركها في البطولة كلا من، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف، أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.

مسلسل "سكر زيادة" مأخوذ من الفورمات الأمريكي التى تدور أحداثه حول سيدتين تقومان بشراء فيلا من أحد الأشخاص، وعندما تذهبان لتسلم الفيلا تجدان أنفسهما اشتريا نفس الفيلا وتعرضا للنصب من صاحبها، وتجدان نفسيهما مضطرتين للإقامة معا وتدخلان في صراعات كبيرة، إلا أنهما مع مرور الوقت تتعرضان للعديد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تجعلهما تتعاملان مع بعضهما وتصبح العلاقة أفضل بينهما.